Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker BURSA

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu şunları söyledi: Muhalefet milleti tanımadığı için her seçimde samimiyetle düşünmediği şeylerle milletin karşısına çıkıyor. Milleti aldatacaklarını zannediyor. Bu millet aynı delikten defalarca sokulmaktan bıktı. Bundan sonra artık, bunlara itibar gösterecek millet yok. Siyasal bilinci artık yerine ulaştı. Bir örnek vereyim. İnce şimdi başımıza hacı kesildi. Her gün cuma namazı kılıyormuş. Birileri de cumayı kazaya bırakmıştı. Milletim kimin samimi olduğunu görüyor. Bu tip yaklaşımlar ancak sahibini kandırabilir.

FETÖ’CÜLERİN ENSESİNDEYİZ

Biz FETÖ’cülerle ilgili olarak zaten sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir tarafında nereye giderse gitsin enselerindeyiz. Rabon’dan, Kosova’dan aldık getirdik. Rahat olmasınlar.

SAVUNMADA BEKLEMİYORUZ

Türkiye artık operasyon bekleyen, savunmada duran bir ülke olmaktan çıktı. Türkiye’ye karşı kendince siyaset mühendislikleri, kirli tezgâhları olanların, Türkiye’ye ilişkin girişimde bulanmak isteyenlerin planlarını teker teker bozuyoruz. Türkiye kendisine yönelen tehditler için artık beklemeyecektir.

ÇİFTE STANDART VAR

F-35 savaş uçakları konusunda ABD senatosunda alınan karar kabul edilemez. Biz kendi çaremize bakacağız. ABD bize silah, uçak vermiyor o zaman biz teslim olalım. Böyle bir şey yok. Gerekirse kendimiz üreteceğiz, üretiyoruz da. Gerekirse başkasından alacağız.

MAL MAL BAKACAKLAR

Çavuşoğlu, Selahattin Demirtaş’ın “PYD Fırat’ın batısını geçecek siz de mal mal izleyeceksiniz” sözlerini hatırlatarak, Münbiç’ten sonra Fırat’ın doğusuna da girileceğinin sinyallerini verdi. Çavuşoğlu “‘YPG/PYD Fırat’ın şurasına burasına geçecek, siz de mal mal bakacaksınız’ diyenler vardı. Şimdi ‘siz mal mal bakmaya devam edin’ diyoruz” dedi.

Yurt dışında oy kullanma oranlarının 2011 yılından sonra büyük bir oranda arttığını belirten Çavuşoğlu “Katılım şu anda istediğimiz şekilde ilerliyor. 1 milyonu geçti, bir buçuk milyona yaklaştı. Bu Türkiye’ye olan aidiyet duygusunu güçlendiren bir faktör” dedi.