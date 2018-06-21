Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran erken seçimler öncesi partilerin gösterdiği milletvekili adayları da merak içerisinde sorgulanıyor. CHP'nin vekil adayı olarak kimi gösterdiğini sorgulayanlar, CHP Ankara milletvekili aday listesini internetten araştırıyor. İşte 24 Haziran 2018 CHP Ankara milletvekili adayları...

CHP ANKARA ADAYLARI

1. BÖLGE

1 TEKİN BİNGÖL

2 LEVENT GÖK

3 ALİ HAYDAR HAKVERDİ

4 BÜLENT KUŞOĞLU

5 GAMZE TAŞCIER

6 EKREM KEREM OKTAY

7 MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU

8 HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL

9 ALİ HİKMET AKILLI

10 AYLİN YAMAN YÜKSEK

11 UMUT ERARSLAN YÜKSEK

12 KAMER GÖZAÇIK ŞEN

13 CANSEL GÜVEN

2. BÖLGE

1 MURAT EMİR

2 YILDIRIM KAYA

3 SEMRA DİNÇER

4 KENAN NUHUT

5 MURAT KAVUNCU

6 BEKİR SAMİ DOĞAN

7 ALİBEY YÜKSEL

8 DENİZ ÇAKIR

9 MUSTAFA NADİR ER

10 SUNA KERİMOĞLU

11 BARIŞ CAN SARAÇOĞLU

3. BÖLGE



1 AHMET HALUK KOÇ

2 NİHAT YEŞİL

3 SERVET ÜNSAL

4 ALİ BAŞKARAAĞAÇ

5 AHMET ERSEN ÖZSOY

6 AHMET MEŞE

7 UMUT AKDOĞAN

8 BATTAL YILDIZ

9 GÜLŞAH DENİZ ATALAR

10 TEMEL BORGA BUDAK

11 İLKE ÇAKAR

12 BİLAL YILMAZ

NASIL OY KULLANILACAK?

Birleşik oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü basılması gerekiyor. Oy pusulasına, ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret koyulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasının düzgün şekilde katlanıp zarfa koyulmasına dikkat edilecek.

Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey koyulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecek.