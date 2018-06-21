Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Adıyaman milletvekili aday listesi belli oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi 24 Haziran seçimleri için millet vekili aday listesi açıklanmıştı. Adıyaman da yaşayan vatandaşlar illerinde Ak Parti milletvekili adaylarını merak ediyorlar. Seçim öncesi Yüksek Seçim Kuruluna verilen kesin aday listeleri belirlendi. AK Parti adaylarının yaş ortalaması 44'e düştü. 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. İşte AK Parti Adıyaman milletvekili adaylarının listesi

AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ



1- AHMET AYDIN YÜKSEK AVUKAT

2- İBRAHİM HALİL FIRAT YÜKSEK AVUKAT

3- MUHAMMED FATİH TOPRAK YÜKSEK AVUKAT

4- YAKUP TAŞ YÜKSEK ÇİFTÇİ

5- ABDULAZİZ ASLAN YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR