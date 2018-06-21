Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP 24 Haziran Antalya milletvekili adayları merak içerisinde sorgulanıyor. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine tamamen geçeceğimiz seçimler öncesi CHP Antalya milletvekili adayları ilgi ile aranıyor. CHP'nin vekil adayı olarak Antalya'da kimi gösterdiğini merak edenler Google'dan aramalarına devam ediyor. İşte CHP Antalya milletvekili adayları ile ilgili detaylar...

CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 DENİZ BAYKAL

2 ÇETİN OSMAN BUDAK

3 RAFET ZEYBEK

4 AYDIN ÖZER

5 CAVİT ARI

6 FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU

7 SEVGİ DOĞAN

8 NUSRET BAYAR

9 ŞENGÜL YEŞİLDAL

10 VAHAP TUNCER

11 KEMAL BİLAL ÖNER

12 ALİ TAKAVUT

13 SİBEL GEZEN

14 NAZMİ GÜNDÜZ

15 ÖZLEM ŞAHİN

16 İSMAİL HAKKI GÜL

NASIL OY KULLANILACAK?

Birleşik oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü basılması gerekiyor. Oy pusulasına, ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret koyulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasının düzgün şekilde katlanıp zarfa koyulmasına dikkat edilecek.

Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey koyulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecek.