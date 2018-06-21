Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı MHP milletvekili adayları, Ağrı MHP milletvekili adayları kim, MHP'nin Ağrı milletvekili adayları kim oldu gibi aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Türkiye 24 Haziran seçimlerine doğru giderken partilerin illerde gösterdiği milletvekili adayları da merak içerisinde sorgulanıyor. MHP Ağrı milletvekili adaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2018 MHP AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AYDIN ŞİMŞEK -ORTAÖĞRENİM- EMEKLİ

2 RAHMİ DURU -ORTAÖĞRENİM- ESNAF

3 SERVET AL -YÜKSEKÖĞRENİM- EMEKLİ MEMUR

4 REYHAN DOĞANCI -YÜKSEKÖĞRENİM- ESNAF

OY PUSULASININ ŞEKLİ NASIL OLACAK?

Oylamalarda kullanılacak filigranlı birleşik oy pusulasında “Cumhurbaşkanı Adayları” ibaresi ile Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kuraya göre sırası

belirlenen adayların adı ve soyadı yer alacak.

Ağrı MHP Milletvekili Adayları kimdir 2018 Ağrı MHP adayları

Seçmen, sandık kurulunca kendisine verilen birleşik oy pusulası ve “Evet” veya “Tercih” yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer.

Seçmen, mührü, birleşik oy pusulasında tercih ettiği adaya ait özel daire içine basmak, birleşik oy pusulasını zarfa koymak ve zarfı sandığa atmak suretiyle oyunu kullanacak.