Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 1. bölge, İstanbul 2. bölge ve İstanbul 3. bölge 24 Haziran seçim sonuçları bu haberde yer alacak. Türkiye 24 Haziran seçimlerini turkiyegazetesi.com.tr adresinden takip edecek. 24 Haziran İstanbul 1. bölge, İstanbul 2. bölge ve İstanbul 3. bölge seçim sonuçları son dakika olarak bu sayfada yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine fiilen geçeceğimiz 24 Haziran seçimleri için nefesler tutuldu. Türkiye tarihinde çok önemli bir yere sahip olan 24 Haziran seçimleri için İstanbul seçim sonuçları merak içerisinde sorgulanıyor. İstanbul 1. bölge, İstanbul 2. bölge ve İstanbul 3. bölge seçim sonuçlarını anlık takip etmek için haberimize bakmanız yeterlidir.

İstanbul 1. bölge, İstanbul 2. bölge ve İstanbul 3. bölge seçim sonuçları

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçim sonuçları burada yer alacak. YSK'nın belirttiği saatte İstanbul’daki tüm sandıklar kapanacak, nihai seçim sonuçları için bekleyiş başlayacak. İstanbul başta olmak üzere tüm illerin seçim sonuçları dakika dakika turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

Türkiye 24 Haziran'da tarihî bir seçime gidiyor. Tüm Türk halkı, 24 Haziran Pazar günü Türkiye’nin dört bir yanında kurulan sandıklarda cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak. 24 Haziran akşamı sandıklar açılmaya başladığında turkiyegazetesi.com.tr’nin “Seçim 2018” sayfasından gerek cumhurbaşkanlığı gerekse İstanbul oy oranlarını il il, ilçe ilçe takip edebilirsiniz. 24 Haziran seçimleri esnasında ve sonrasında canlı seçim haberlerini ve son gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr üzerinden görüntülemek için takipte kalın!

Seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. 16 Nisan referandumuna göre saatler değişti. Tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.