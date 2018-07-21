Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ülkenin önünde yerel yönetimler seçiminin bulunduğunu ifade ederek, şu açıklamayı yaptı: "Böyle bir süreçte demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdürebilecek en büyük güç olan partimizin olağanüstü kurultay gündemiyle daha fazla tartışılmaması topluma karşı bir sorumluluğumuzdur. Parti Meclisi üyemiz Gaye Usluer'in beyan ettiği gibi seçimli olağanüstü kurultay için noter onaylı 604 imza toplanmış ise yarın (bugün) saat 11.00'e kadar Genel Merkezimize sunulmalıdır. Saat 11.00'de 604 noter onaylı imzanın Genel Merkezimize sunulması halinde gereği derhal yapılacaktır."

Erkek’e cevap, Muharrem İnce’nin sağ kolu Yaşar Tüzün’den geldi: “Partimizin tüzüğünde yazılı olan sürede yeterli sayıda noter tasdikli kurultay delegesi imzası, Genel Merkezimize teslim edilecektir.”



Bu arada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından bazı isimlerin delegeleri telefonla arayarak “imzanızı geri çekin ve imza atmayın” diyerek baskı yaptığı ileri sürüldü. İddiayı destekleyen açıklama ise CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger ile Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’den geldi. Aksünger, bu mekanizmanın başındaki ismin ise CHP Sözcüsü Bülent Tezcan olduğunu öne sürdü. Tüzün ise bazı MYK üyelerinin delegeleri telefonla arayarak gözdağı verdiğini tespit ettiklerini savundu.