Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



CHP’de ‘değişim’ isteyenlerin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplama çalışmaları sürüyor. Muharrem İnce’ye yakın isimlerin çağrısı ile geçtiğimiz hafta başlayan imza kampanyasında bir hafta geride kalırken, muhalifler beklenenden daha kısa sürede partiyi kurultaya götürecek imza sayısı olan 634’e yaklaştı. Parti yönetiminden gelen açıklamalar muhalif kanadın gerekli imzaya ulaşamadığı yönünde olsa da, noter tasdikli imzaların toplu bir şekilde bu hafta genel merkeze teslim edilmesi bekleniyor. Muhalif kanat, parti yönetiminden delegelere imzalarını geri çekme yönünde baskı ihtimaline karşı imzaları topluca teslim etmeyi planlıyor. Partide bir yandan da, delegelere imzaları geri çekmeleri yönünde baskı yapıldığına dair polemik büyüyor. Bu iddiayı CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, ortaya atmıştı. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da benzer ifadeleri kullandı ve şunları söyledi: Tehditler ortada. 9 Seçim kaybedip değişim talep edenlere “Koltuk Sevdalıları” diye çıkış yapanları, bu yenilgiler sonrası halen oturdukları koltukta birkaç saniye düşünmeye davet ediyorum. Parti tüzüğüne göre, geçtiğimiz pazartesi resmen başlayan imza toplama sürecinin 15 gün içinde sona ermesi gerekiyor. İmzaların toplanması durumunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor.