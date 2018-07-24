Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olağanüstü kongreye gitme kararının ardından parti içerisinde kazan kaynıyor. 24 Haziran seçimlerinde hüsrana uğrayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen kampta, seçimlerdeki başarısızlığı üzerine alarak partisini olağanüstü kongreye çağırma kararı almış ve aday olmayacağını açıklamıştı. Partiler ise Akşener’i kararından vazgeçirmeye çalışmıştı. İYİ Partili 42 milletvekili gelişmeleri değerlendirmek üzere dün Genel Merkez’de bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, parti adına açıklama yaptı. Akşener’in bütün delegelerin imzasıyla yeniden Genel Başkan adayı olarak göstereceklerini söyleyen Çıray, “Bu bizim ortak kararımızdır” dedi. Çıray, özetle şunları söyledi:

Ortaya çıkan yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olacağı konusunda fikir alışverişi yapılan bir toplantı yapıldı. Son günde serbest konuşma içerisinde yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın Genel Başkan Türk siyasi tarihinde pek az görülen bir sorumlulukla olağanüstü büyük kurultay çağrısı yaptı ve tüzüğün kendisine verdiği yetkiyle bu kararı aldı.

Daha sonra bir tweet atarak aday olmayacağını belirtti. Bu kendi kararıdır. En alt kademeden en üst kademeye kadar başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade, Genel Başkanın hepimizin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Kurultay, ağustos ayı içerisinde yapılacak.



“KONGREYE GİDİYORUZ”

Diğer yandan, İYİ Parti’deki kongre sürecine ilişkin parti yetkililerinden de açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal “Konuşuldu, görüşüldü, meselelerimiz değerlendirildi. Neticede bir kongre kararı alınmasını genel başkanımız kendisi istediler. Kongreye gidiyoruz” dedi. Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise “Genel başkanımız tek aday olacak bu genel kurulda ve yolumuza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

SICAK BAKMIYOR

Çıray’ın ‘tekrar aday göstereceğiz’ açıklamalarının ardından gözler yeniden Akşener’e çevrildi. Ancak Akşener’in delegelerin imzasıyla yeniden aday gösterilme fikrine sıcak bakmadığı belirtiliyor. Kulislerde Akşener’in ikna edilmemesi durumunda TBMM’de bulunan 42 milletvekilinden bazılarının partiden istifa edebileceği konuşuluyor. Partilinin milletvekili sayısı 20’nin altına düşerse TBMM grubu da düşecek. Öte yandan, ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecek kongre için hazırlıklara başlandı.

'Akşener ikna edilmeli'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi bırakma kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ikna edilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli “Öncelikle İP’in kendi iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmayız. Hanımefendi Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendi’yi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır” dedi.



ÇIRAY’DAN SERT CEVAP

İYİ Parti’l Aytun Çıray, Bahçeli’nin açıklamalarına tepki gösterdi. Çıray, “Sayın Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Çünkü Sayın Genel Başkanımızla arasında büyük bir fark vardır. Birisi kongrelerden korkar, birisi kendisi kongre çağrısı yapar” dedi.

MHP’ye kurumsal olarak saygı duyduklarını söyleyen Çıray, “Ancak onu yönetenlere, ölüm gösterilip sıtmaya razı edilmişlerdir” ifadesini kullandı. Bahçeli’nin açıklamalarını “sıtma nöbeti” olarak nitelendiren Çıray, “Herkes kendi işine bakmalı” ifadesini kullandı.



MHP’DEN ÇIRAY’A: EDEPLİ OL!

Aytun Çıray’ın sözlerine cevap hiç gecikmeden MHP Genel Sekreteri Sayın İsmet Büyükataman’dan geldi. Çıray’ın MHP’ye üslupsuzca saldırdığını ve Devlet Bahçeli’ye kin kusmaya devam ettiğini ifade eden Büyükataman “İçinde yaşadığımız toplumda partilisinin hanımefendiye söylediği sözün ne anlam ihtiva ettiğini Aytun Çıray gayet iyi bilmektedir. Aytun Çıray isimli siyaset bezirgânına sormak isterim: Genel Başkanı Hanımefendi’ye çok ağır hakaret eden partilisine cevap vermiş midir? Anladığımız kadarıyla Çıray, bundan bir önceki partisi olan CHP’de alıştığı komitacılık alışkanlığını yeni partisinde sürdürme kararındadır. Bu kendi meselesidir. Ancak edep sınırlarını aşmamalıdır” diye kaydetti.