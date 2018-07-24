Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından CHP’de başlayan ‘değişim ve genel başkanlık’ tartışmaları, olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzalar üzerinden devam ediyor. Muharrem İnce’ye yakın isimlerin geçtiğimiz hafta başlattığı resmi imza toplama sürecinde son haftaya girilirken, sadece 7 imza eksik kaldı. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, “618 delege noter tasdikli imza verdi. İmzaları pazar gününe kadar teslim etmeyi planlıyoruz. Amacımız yeterli olan 625 sayısının çok üzerinde imza toplamak” dedi. Parti yönetimi ise gerekli sayıda imzanın toplanamadığı konusundaki ısrarını sürdürüyor.



ÜÇÜNCÜ ADAY İDDASI

Muharrem İnce’ye yakın isimler olağanüstü kurultay için partinin kuruluş yıl dönümü 9 Eylül’ü işaret ederken, kulislerde CHP PM üyesi Haluk Pekşen’in de olağanüstü kurultayın toplanması hâlinde genel başkanlığa aday olabileceği yorumları yapılıyor. Pekşen, kurultay tartışmaların başladığı sırada bu yönde açıklama yapmıştı.



MYK TOPLANDI

CHP’de kurultay ve delege imzası tartışmaları sürerken, dün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü kurultay taleplerinin değerlendirildiği toplantıda, MİT tırları davasından Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan CHP’li Enis Berberoğlu’nun milletvekili seçilerek yeniden dokunulmazlık kazanmasına karşın tahliye edilmemesinin de gündeme geldiği belirtildi.



EROL SAVUNMA YAPTI

Bu arada CHP Genel Merkezinde MYK toplandığı saatlerde 24 Haziran seçimlerin hemen ardından Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet edip, Genel Merkez önünde oturma eylemi çağrısı yapan Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol’un da Yüksek Disiplin Kurulunda (YDK), savunma yaptığı öğrenildi. Erol, Parti Meclisi tarafından kesin ihraç istemiyle YDK’ya sevk edilmişti.

Süreç, yazıldığı gibi yürütülüyor

MYK toplantısı devam ederken Parti Sözcüsü Bülent Tezcan basın toplantısı düzenledi. Tezcan, olağanüstü kurultayla ilgili şunları söyledi: Süreç parti tüzüğünde yazıldığı şekilde işliyor. Baskı yapılmıyor. Genel Merkez “Gerekli imzalar eğer toplanmışsa sayıları yarıştırmanın anlamı yok. Derhâl kurultayı toplayalım” demiştir. Türkiye’nin esaslı meseleleri var. Ona bakıyoruz. Bedelli askerlik konusunda da Tezcan açıklamalarda bulundu. Tezcan, bedelli askerlik süresi 21 güne indirilmesine dair “21 gün temel eğitimin bir manası yoktur, kaldırılması lazım” dedi.