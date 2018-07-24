Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarında hafta sonunda yapılan atamaların ardından dün de Çevre ve Şehircilik ile Enerji Bakanlıklarına bakan yardımcıları atandı. Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan karara göre bakanlıklara 3’er bakan yardımcısı atandı. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi öncesinde bakanlıkta müsteşar yardımcısı olan üç isim yeni dönemde bakan yardımcısı olarak görev yapacak. Yeni dönemde Mehmet Emin Birpınar, Fatma Varank ve Mücahit Demirtaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yardımcı olarak atandılar. Birpınar, bakanlıkta Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni olan Fatma Varank, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, Mücahit Demirtaş ise bakanlığa bağlı İLKBANK yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapacak bakan yardımcıları da belli oldu. Bunlardan ilki 2010 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda kurul üyesi yaparken 2016 yılında bakanlık müsteşar yardımcılığına getirilen Abdullah Tancan. Diğer isimler ise Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız oldu. Alparslan Bayraktar, önceki dönemde müsteşar yardımcısı olarak görev yaparken, Mithat Cansız ise Maden İşleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.



BÖLGEDEN MERKEZE

Bakan yardımcılarına atamalar yapılırken, kurum müdürlüklerinde de değişimler yaşandı. Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal görevinden alınırken yerine Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu atandı.