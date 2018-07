Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce’ye yakın isimlerin değişim tartışmalarıyla boğuşan CHP’de muhalif kanat ve parti idaresi arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Ana muhalefette dün de vekiller ve il başkanları sahneye çıktı. 59 CHP’li İl başkanı Ankara’da bir araya gelerek Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı. Ortak bildiriye imza atan il başkanları, delegelere “kurultay taleplerinden vazgeçin” çağrısında bulundu.



129’A KARŞI 12

Aralarında Ankara, İzmir, İstanbul ve Antalya il başkanlarının da bulunduğu CHP’li isimler Çankaya’da bulunan Bülent Ecevit Okulunda ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “İmza süreci partimize zarar vermektedir. Olağanüstü kurultay çalışması yapılması doğru değildir” denildi. Ardından CHP’li 129 milletvekili, 59 il başkanının olağanüstü kurultay taleplerine karşı yaptığı açıklamaya destek veren bildiri yayımladı. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel ile çok sayıda CHP milletvekilinin katılımıyla TBMM’de yapılan açıklamada, imzalı bildiri okundu. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu tarafından okunan bildiride, 24 Haziran seçiminden hemen sonra uygulamaya konulan “tek adam rejiminin” genel hukuk kurallarına aykırı bir şekilde hayata geçirilmeye başlandığı iddia edildi.

Bildiride, “Yaklaşan yerel seçimler öncesinde başarıya ulaşmanın birlik ve beraberlik içinde zaman kaybetmeden çalışmalara başlamak olduğu bilinci ile bu gün kurultay tartışmalarına odaklanmanın ve ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz. Geldiğimiz süreçte kurultay toplanmasına yönelik imza sayıları üzerinden bir algı oluşturmanın ve bu tartışmayı devam ettirmenin partimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine zarar verdiği aşikârdır” denildi. Fakat okunan bildiriye aralarında Gürsel Tekin ve Selin Sayek Böke’nin de yer aldığı 12 milletvekili destek vermedi.



İBRETLE İZLİYORUM

Muharrem İnce de Twitter’dan Kılıçdaroğlu ve ekibine sert çıktı. İsim zikretmeyen İnce, şu Tweeti paylaştı: “Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında.”

Muharrem İnce’ye yakın isimlerden CHP PM Üyesi Gaye Usluer de, il başkanlarının Ankara’da basın toplantısı düzenlediği saatlerde sosyal medya hesabından il başkanlarına tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

İnce hazırlık yapıyor

CHP’de olağanüstü kurultay için imza tartışmaları sürerken, Muharrem İnce’nin imza veren delegelerle birlikte bir koordinasyon oluşturduğu ve bir “Değişim Manifestosu” hazırlığında olduğu iddia edildi. Kurultay için imza toplayan Muharrem İnce’ye yakın isim CHP PM Üyesi Gaye Usluer’in paylaşımına göre; Muharrem İnce, kurultay isteyen delegelerle sık sık görüşüp, fikir alışverişinde bulunuyor. İddiaya göre değişimin nasıl olacağı konusunda bir koordinasyonun kurulması konusunda İnce ve delegeler arasında bir mutabakat sağlandı. Oluşan koordinasyonda değişim isteyenlerin taleplerinin yer alacağı ve nasıl bir değişimin oluşması gerektiği konusunda bir “Değişim Manifestosu” hazırlanacağı ileri sürüldü. Öte yandan, muhalif kanat ve parti yönetimi arasındaki imza polemiği de devam ediyor. Muhaliflerin başlattığı imza kampanyasında 670 delegeden imza toplandığı belirtilirken, Genel Merkez ise olağanüstü kurultay için 500 imzanın toplanamadığını ve imza veren bazı delegelerin de imzasını geri çektiğini savunuyor.