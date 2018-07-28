Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP’de başlayan liderlik ve değişim gerilimi devam ediyor. Partide olağanüstü kurultay talep eden muhaliflerin, kurultay için toplanan imzaları pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Genel Merkez’e teslim etmesi gerekiyor. İmza safhasında sona yaklaşılırken, 59 il başkanın ve 129 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır almasına muhaliflerden misilleme geldi. Muhalifler, parti merkezinin üst üste hamlelerine karşılık bir mektup yayınladı. Muharrem İnce’ye yakın isimlerden CHP PM üyesi Gaye Usluer imzasıyla bir gazetede yayımlanan mektupta, CHP’nin değişmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Mektupta "Meselenin genel başkanlık meselesi olmadığını her fırsatta vurguladık. Yönetim anlayışının değişmesi şart" ifadeleri yer aldı.



KOLAY TESLİM ETMEYECEK

Ancak Kılıçdaroğlu'nun partiyi muhaliflere kolay teslim etmeyeceği düşünülüyor. Değişim mesajları veren Kılıçdaroğlu'nun CHP MYK'de değişiklik yapılması planlanıyor. Genel Başkanlığa 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultay'da seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar 9 defa Merkez Yönetim Kurulu (MYK) değişikliğine giderken, 100'den fazla isimle çalıştı. Şimdiye kadar çalıştığı MYK üyeleri arasında ise çok sayıda güçlü isim yer aldı. Önder Sav'ın tasfiyesinden sonra örgütlerin teslim edildiği Gürsel Tekin, 6 yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nun bütün MYK'lerinde yer aldı. Ancak Tekin, 2016 ve 2018'deki olağan kurultaylarda PM'ye giremedi. Kılıçdaroğlu'nun ilk parti sözcüsü olan Süheyl Batum ise daha sonra Kılıçdaroğlu ile ters düşerek partiden ihraç edildi. 2011'deki revizyonda parti sözcüsü yapılan Birgül Ayman Güler de partiden ihraç edildi. 35. Olağan Kurultay sonrası parti sözcüsü olan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de parti yönetimi ile ters düşerek, 6 Mayıs 2017'de Genel Başkan Yardımcılığından ve parti sözcülüğünden istifa etti. Haber Merkezi