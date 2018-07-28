Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



İlk değerlendirmede, Akşener’in istifa etmesinin ve evinin önünde partililerin nöbet tutmasının “sahneye konulan bir oyun” olduğu ve sonunda da Akşener’in ikna edilerek geri dönmesinin sağlanacağı konuşuluyor. Kulislerde şu yorumlar yapılıyor: Meral Akşener son dakikada parti yönetiminin, teşkilatın ve sözde tabanın baskısı karşısında kalmasını gerekçe göstererek adaylığını açıklayacak. Akşener, ‘Ne yapayım, parti örgütünden ve tabandan çok ısrar var’ diyecek. Akşener’in hedefi, rakipsiz tek aday olarak olağanüstü kongreye girmek ve buradan eli güçlenmiş olarak çıkmak. Bu sayede, partide kendisine kazan kaldıranları etkisiz hâle getirebilecek. Böylelikle çatlak sesleri ortadan kaldırıp kendisine tam itaat eden bir parti yönetimi ve teşkilat profili ortaya çıkaracak.

Kulislerdeki ikinci bir değerlendirme ise Akşener’in istifasının arkasında MHP’nin kısa süre önce kaset kumpası ile ilgili yapılan suç duyurusu olduğu belirtiliyor. Soruşturma kapsamında dinlenecek isimler arasında yer alan bir dönem FETÖ ile bağlantısı olduğu bilinen Latif Erdoğan ve Hüseyin Gülerce’ye kadar birçok ismin vereceği ifade doğrultusunda başka sonuçların ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.