Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

JOHANNESBURG

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos’ta yapılacak kongrede parti idaresinde nasıl bir şekillenme olacağı yönündeki soru üzerine şunları söyledi: “Partinin genel merkez yönetiminde şu andaki bakan arkadaşlarımızdan görevlendirme yapacak değiliz… İstediğimiz anda bakan arkadaşlarımızı MKYK’ya da MYK’ya da çağırırız. Gelirler orada bilgilendirmeyi rahatlıkla yapabilirler. Buna mani bir hâl yok. Bu şekilde çalışmaları sürdüreceğiz. Bazıları, “Salı grup toplantısında siz konuşacaksınız, oraya bakanların gelmesi doğru olur mu, olmaz mı?” dediler. Allah Allah. Niye doğru olmasın? Bütün vatandaşları oraya davet ediyoruz, onları hepsi oraya geliyor da Bakan arkadaşlarımız oraya niye gelmesin? Onlar da gelsin ki o heyecanı hep beraber halkı ile paylaşmış olsun. Nitekim o gün biz Ankara dışında olmayanların hepsini davet ettik. Hepsi de geldiler. Bazıları için farklı bir heyecan oluşturdu. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu daha isabetli bir şekilde yürüyecek.”



TEVAZU TEVAZU TEVAZU…

“Dinamik bir yapı ile tecrübeyi bir araya getireceğiz” diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne kadar olan çalışmalarda merkezin kendilerine vermiş olduğu görevlerin hakkını verenler şüphesiz ki buradaki yerini yine alacaktır. Önümüzde önemli bir süreç var: Mahallî seçime gidiyoruz. Bu mahallî seçimde hakikaten yoğun bir çalışma gerekiyor. Söylediğim konu çok önemli: ‘Tevazu, tevazu, tevazu.’ Hesabi olmayacak, hasbi olacak bir ekip. Eğer hesabi olursa bu, bizi batırır. Ama hasbi olursa o zaman da bize neticeyi getirir. ‘Ben, ben, ben’ yok. ‘Biz, biz, biz’ var. Kimse ‘ben’ diye işi götürmeye kalkarsa orada netice alamayız. Yunus’un diliyle “Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm.” Bu olması lazım. Eğer bunu başarabilirsek netice almamız çok daha kolay olacak.



PARTİNİN OYU YETMEZ

Bütün bu süreç içerisinde bazı dersleri de aldık. Bazı mesajlar iletiliyor. ‘Şurada şöyle oldu, burada böyle oldu’ filan. Eğer bunlardan ders çıkararak tespitleri yapamazsak yazık olur. Hepsinden öte, yerel seçimlerde partinin salt oyu ile iş yürümez. Burada belediye başkan adaylarının kişilikleri de çok önemlidir. Belediye başkan adayının da bir karşılığının olması gerekir. Sadece partinin oyu ile bu işi götürelim dersek, tecrübeler bize gösteriyor ki yetmez! Çünkü öyle insanlar var ki bakıyorsunuz ciddi bir karşılığı var.