Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazı işleri birimine teslim edilen imzalar, avukatlar eşliğinde incelenmeye devam ederken, tüzük gereği delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre bugün 17.00’de dolacak.

Kurultay için imza toplayan delegeler, süre bitimi sonrası Genel Merkez’in yapacağı açıklamaya göre hareket edecek. İmzaları değerlendirme sürecindeki Genel Merkez yetkililerinin ise bugün sürenin dolacağı 17.00’de ya da salı günü bir açıklama yapması bekleniyor.

“Yeterli imza yok, kurultay yapılamaz” diyen Genel Merkez’de ise kapsamlı bir yönetim değişikliği gündemde...

CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun tabanın ve örgütün yaklaşımlarını dikkate alarak merkez yürütme kurulunda değişikliğe gitmesi bekleniyor.



KURULTAY HEMEN YAPILMALI

CHP’li Muharrem İnce, dün yaptığı yazılı açıklamada Genel Merkez’in tutumunu eleştirdi. İnce, “CHP, yaşanan gelişmelerden sonra kurultay için bir gün bile beklememelidir. Çünkü kurultayın toplanması kararı artık delegelerin sayısının yeterli olup olmadığı aşamasını çoktan geçmiştir” değerlendirmesinde bulundu.