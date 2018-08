Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dolarda yaşanan hareketliliğe karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirten Ünal, şöyle konuştu:

Şu an dünya küresel ölçekte bir sorun yaşıyor. Bu sorundan biz de zaman zaman etkileniyoruz. Türkiye’nin çok güçlü bir liderliği, güçlü bir siyasi konsolidasyonu, Türkiye’nin çok güçlü bir dış politikası ve Türkiye’nin geleceğe dönük güçlü hayalleri, planları, savunma sanayiinden tutunda diğer tüm alanlara kadar Türkiye’nin çok güçlü bir ekonomisi var. Döviz üzerinden Türkiye ekonomisine dönük bir algı oluşturulmak isteniyor. Türkiye ekonomisi son derece sağlamdır. Finans sektörü, bankacılık sektörü son derece sağlam ve güçlüdür. Türkiye ekonomisine dönük algı oluşturulmak isteniyor. Türkiye bu sorunları aşacak güçte, gerekli tedbirler alınıyor. Vatandaşlarımız rahat olsun. Hükûmetimiz problemleri çözüyor.



“MKYK’DA DA DEĞİŞİKLİK OLACAK”

Parti Sözcüsü Ünal, 18 Ağustos’ta yapılacak AK Parti kongresi sonrası parti yönetiminde değişikliklerin yaşanacağını da belirterek şunları söyledi: Yeni bir sistem devrede, yeni sistemi eski alışkanlıklarımıza sürdürürsek bu yeni sisteme haksızlık olur. Şimdi biz her kongrede genel, yerel seçimde yarı yarıya bir değişim gerçekleştireceğiz. Yeni sistemle birlikte parti yönetimi de tüzüğümüz de değişiklik yapılacak. Başkanvekilliği kaldırılmayacak. Şimdi biz her kongrede, her genel, yerel seçimde yarı yarıya bir yenilenme gerçekleştiririz. Bu artık AK Parti’nin bir geleneği hâline geldi. Görev ve sorumluluklardaki değişiklikler, yeni arkadaşların görev ve sorumluluk alması, görevi bırakan arkadaşların yeni alanlarda görev ve sorumluluk alması. Merkez Karar Yönetim Kurulunda (MKYK) bir değişiklik olacak, yenilenecek. Bizim kadın ve gençler konusunda özel bir hassasiyetimiz var. Aynı şekilde MKYK’da da yeni gençlerimiz gelecek, yeni kadınlarımız gelecek. Sayıları artacak.



İDAMDA MUTABAKAT OLMALI

İdam beklentilerine karşı değerlendirmede bulunan Ünal, “Bu konuda TBMM’de bir mutabakat olması lazım. AK Parti siyaseti hamasi bir siyaset değil, rasyonel bir siyasettir. Eğer TBMM’de bir mutabakat çıkar ve ortaya bir irade koyarsa, AK Parti’de üzerine düşeni yapar” ifadelerini kullandı.