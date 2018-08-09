Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tabandan gelen değişim isteğini MYK’da yapacağı mini revizyon ile geçiştirmeyi amaçlıyor. Kılıçdaroğlu dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topladı. Yeni yönetimin belirlendiği toplantıda Genel Başkan Yardımcıları; Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Haluk Koç ve Tekin Bingöl’ün yeni süreçte görev almak istemedikleri bu yüzden Kılıçdaroğlu’ndan affını istediği bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun, affını isteyen isimler arasında yer alan Haluk Koç’u örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirmeyi düşündüğü belirtildi. Ayrıca, MYK’da görev alanlarının birleştirildiği ve 16 olan genel başkan yardımcılığı sayısının 12’ye çekildiği belirtiliyor. Yeni MYK’nın bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.



TÜZÜK KURULTAY ATAĞI

Muharrem İnce taraftarları ise Kılıçdaroğlu’nun atacakları yeni adımı belirmek için yeni MYK listesini bekliyor. İnce taraftarlarının imza sürecini yargıya taşıyabileceği ve önümüzdeki haftadan itibaren bu defa tüzük kurultayına gerekli imza toplanması için yeni bir girişim başlatılabileceği konuşuluyor. Tüzük kurultayı toplantısı için 249 delegenin imzası yeterli oluyor. Öte yandan MYK toplantısı sırasında Parti Sözcüsü Bülent Tezcan kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Muhaliflerin yüzde 47-48 oranında imza toplandıklarını, bunun dikkate alınması gerektiğini söylediklerinin hatırlatılması üzerine Tezcan “569 imzayla kurultayı toplamak mümkün değildir. Tüzük açısından kurultay toplamayı sağlayacak bir şart oluşmamıştır. Genel Başkanın da kurultay toplama konusunda bir iradesi yoktur, toplamayacağını da ifade etmiştir. Partiyi yerel seçimlere hazırlayacağını söylemiştir. Artık kurultay tartışmalarını gündemde tutmanın partinin önümüzdeki süreçteki çalışmalarına zarar vermekten başka bir yanı yoktur” dedi. Tezcan “Tüzük kurultayına da gerek yok” dedi. Bazı delegelerin süreci yargı yoluna taşıyabileceğinin hatırlatıldığı Tezcan “Yargı yoluna gitmek isteyen arkadaşlarımız gidebilir. Yargıda da hâkim karar verir. Ne karar verirse o. ‘Şeriatın kestiği parmak acımaz’ derler” ifadelerini kullandı.