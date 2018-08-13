Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnce, delegelerin değişim için uğraştığını, kamuoyunun, sokağın sesini parti yöneticilerine duyurmak istediğini söyledi. İnce, partisindeki kurultay tartışmalarına ilişkin “Siyasi partiler kurultaylarında yöneticilerini iki yıllığına seçer, partinin tapusunu vermez, yönetme yetkisini verir. Partinin tapusu Sayın Genel Başkana ve MYK üyelerine ait değildir” dedi. “Tüzük kurultayı toplanacak mı?” sorusunu İnce, “Hayır, ben arkadaşların o işlerine karışmam. Arkadaşlara, kiracı boşaltmıyorsa da kamuoyu önünde evin pencerelerini kırmayın tavsiyem olacak” şeklinde cevapladı. Bu arada Kılıçdaroğlu’nun revizyona gittiği MYK ilk toplantısını bugün yapacak.