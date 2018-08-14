Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA



12 Ekim 2003 yılında yapılan 1. Olağan Büyük Kongre’nin ana teması “Her Şey Türkiye İçin” olurken, 11 Kasım 2006’da gerçekleştirilen 2. Olağan Büyük Kongre “Türkiye’nin Partisi, Türkiye’nin Lideri” sloganıyla yapıldı. 3 Ekim 2009’deki 3. Olağan Büyük Kongre’de “Biz Birlikte Türkiye’yiz”, 30 Eylül 2012’deki 4. Olağan Büyük Kongre’de ise “Büyük Millet, Büyük Güç, Hedef 2023” sloganları kullanıldı.

10 Ağustos 2014’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 27 Ağustos 2014’de yapılan ve Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu 1. Olağanüstü Büyük Kongre’de yine Türkiye vurgusu vardı. Kongre’nin ana teması “Hep Birlikte Yeni Türkiye” oldu.

12 Eylül 2015’te yapılan 5. Olağan Büyük Kongre ise “İlk günkü aşkla” sloganıyla gerçekleştirildi. 22 Mayıs 2016’daki 2. Olağanüstü Büyük Kongre ise “Kutlu Yürüyüşe Devam” sloganıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilmesinin ardından AK Parti’nin, ilk kongresi olma özelliğine de taşıyan 6. Büyük Olağan Kongresi’nin mesajı ise bu defa “Millet Bir Hedef Bir” olacak.

YENİ ATILIM DÖNEMİ

21 Mayıs 2017’de yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongre’nin ana sloganı “Yeni Atılım Dönemi” oldu. Kongrede AK Parti’nin Türkiye siyasetine girdiği 2001 yılından bu yana Türk demokrasisini geliştirdiği, gerçekleştirdiği reformlarla değişimin öncüsü olduğuna dikkat çekildi.