Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Samsun’da olağanüstü kurultay için imza veren eski il başkanı ve kurultay delegesi avukat Tufan Akcagöz ile 6 partili hakkında disiplin süreci başlatıldı. CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Genel Merkezin kararına tepki göstererek, kurultay çağrıcıları hakkında disiplin soruşturması başlatılmasının "yüzsüzlük" olduğunu söyledi. Bu şekilde parti içi demokrasiden söz edilemeyeceği yorumunu yapan İnce "Yüreğiniz varsa beni disipline gönderin" ifadesini kullandı. Parti kulislerinde Genel Merkez’in bu adımının, partide değişim isteyen ve bu amaçla tüzük kurultayı için adım atmaya hazırlanan İnce taraftarlarına yönelik bir gözdağı olduğu, disipline sevklerin yeni illerle devam edeceği konuşuluyor.



İNCE İSTANBUL’A SOĞUK

Bu arada CHP’de yerel seçimler için çalışmalara Kurban Bayramı’ndan sonra başlanacağı bildirilirken, büyükşehirlerde kimin aday gösterileceği tartışmaları da başladı. Muharrem İnce'nin adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için gündeme geldi. İnce’nin ise buna sıcak bakmadığı, hedefini yüksek tutarak önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olmayı planladığı konuşuluyor.