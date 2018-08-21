Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla görüntülü mesaj yayınladı. Birlik mesajları veren Erdoğan, özetle şunları söyledi: Herkesin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramının rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum. Türk milleti, iyi günde de, kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. Nitekim son yıllarda karşılaştığımız her saldırıyı, her darbe girişimini, her tuzağı bu sayede bertaraf ettik. Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç, Türkiye’yi ve Türk milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Terör örgütleriyle, içimizdeki ihanet çeteleriyle, bin bir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye’yi, döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir. Allah’ın izniyle, ülkemiz bunların hepsinin de üstesinden gelecek güce, imkâna, dirayete sahiptir. Yeter ki biz bir olalım. Bu vesileyle, hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Filistin’den Suriye’ye, Güney Asya’dan Türkistan’a kadar dünyanın pek çok yerinde zulüm altında inleyen tüm mazlumların kurtuluşu için Rabbimize dua ediyorum.



SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Araçlarıyla yollara çıkan bütün kardeşlerimden dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini; velhasıl trafik kurallarına harfiyen uymalarını istiyorum. Bayram sevincimizi matem havasına büründürmemek için, lütfen hepimiz üzerimize düşenleri yapalım.