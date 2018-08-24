Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu zamanda kadar, toplumun yarısını oluşturan kadınların kültürel, sosyal, siyasi varlığını ve etkinliğini ve karar alma mekanizmalarına katılımını arttırmak için gerek mevzuat, gerekse uygulamalara yönelik pek çok adım atıldı. Bu sürede kadınlar sınırlı alanlarda görev almaktan çıkartılıp Türkiye’nin önemli karar alma mekanizmalarının başına getirildi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baş danışmanlarından 9’unun kadın olması ve kadınlara bürokrasiden parti yönetimine kadar pek çok alanda görev verilmesiyle Türkiye’de kadının adı daha çok konuşulur oldu. AK Parti, TBMM’de de kadın milletvekili sayısında ipi göğüsleyen parti oldu. 53 milletvekili ile Meclis’te en çok kadın milletvekili olan parti AK Parti. Yine son dönemde bürokraside atamaları yapılan çok sayıda kadın dikkat çekiyor. İşte bürokraside başarıyla göz dolduran isimlerden bazıları:



Ayşe Ergezen: Bürokraside yer alan kadın bürokratlar da tecrübeleriyle dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilmesinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilen Ayşe Ergezen, birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif görev aldı. Ergezen, daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı olarak görev yapıyordu.



Elif Güler Kazancı: Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Elif Güler Kazancı’nın, ulusal ve uluslararası literatürde yayınlanmış birçok makalesi, çok sayıda atıf alan bilimsel yayın ve çalışmaları bulunuyor. Kazancı’nın aldığı ödüller de CV’sinde göz dolduruyor. ‘Dr. İsmail Fakı Yaşam Boyu Sağlık En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Üreten Hekim Ödülü’, ‘Yılın Sağlık Hizmet Ödülü’ bunlardan birkaçı. Kazancı’nın Hemofili ve Talasemi Derneği kurucu başkanlığının yanı sıra birçok sivil toplum çalışması bulunuyor



Gülnur Aybet: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından biri olan Prof. Dr. Gülnur Aybet, The Times gazetesi tarafından İngiltere’nin en güçlü 20 Müslüman kadınından biri seçildi. Akademik kariyeri başarılarla dolu olan Aybet, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı ve BAUCESS Güvenlik Araştırmaları Merkezi kurucu direktörlüğü yaptı. İngiliz- Türk Tatlıdil Forumu’nun üyeleri arasında yer alan Aybet, ayrıca British Akademi, NATO ve TÜBİTAK tarafından yürütülen birçok projenin de yöneticiliğini yaptı.



Figen Kılıç: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ikinci başkanlığına getirilen Figen Kılıç, kurumun ilk kadın başkanı oldu. 1995 yılında İstanbul Belediyeleri Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret AŞ’de iş hayatına başlayan Kılıç, AR-GE Mühendisi, projeler Koordinatörü olarak Elektronik Ücret Toplama Sistemleri üzerine uzun yıllar projeler geliştirdi. Kılıç, Proje Yönetimi, Test Mühendisliği, Süreç Yönetimi konularında özel eğitim aldı.

AK Parti ile birlikte kadının sosyal hayatta varlığı arttı

AK Parti bünyesindeki başarılı kadın isimlerden biri de Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan. Çok genç yaşta siyasete atılan Çiğdem Karaaslan, AK Parti Gençlik Kollarında yetişti. Ankara Üniversitesinde “Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme sorunu” üzerine yüksek lisans yapan Karaaslan, AK Parti 2’nci Olağan Büyük Kongresi’nde ana kademe MKYK üyeliğine seçildi. Genel Merkez Sosyal Politikalar başkan yardımcılığı görevini 6 yıl sürdüren Karaaslan, birçok uluslararası organizasyonlarda da AK Parti’yi temsil etti. 2015 yılındaki AK Parti 5’inci Olağan Büyük Kongresi ile AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Karaaslan, 8 kez MKYK üyeliğine seçildi.



18 Ağustos’ta yapılan AK Parti 6’ncı Olağan Kongresi’nin ardından tekrar MKYK ve MYK üyeliğine getirilen Karaaslan, AK Parti’nin kadın vizyonu hakkında şunları söyledi:

AK Parti ile birlikte kadının siyasette, iş dünyasında, sosyal hayatta varlığı arttı. Önce kadın görünür oldu evin dışına çıktı, arkasından da çok önemli görevler almaya başladı. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın üstlendiği çok belirleyici bir rolü var. O yol gösterdi ve onun arkasından bütün kadrolar seneler içinde bu şekilde şekillendi. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle kadınlara ve gençlere çok değer veren onları sadece bazı alanlarda görev almaktan çıkarıp Türkiye’nin en önemli karar alma mekanizmalarının başına gelmesine vesile oldu. Dolayısıyla kadın artık Türkiye’de çok önemli yerlere geldi. Kadın CEO’lar anlamında Türkiye olarak dünyada çok ön sıralarda yer alıyoruz. Siyasette kadının rolüne baktığımızda da Sayın Cumhurbaşkanımız kadını özne hâline getirdi. Hiçbir zaman kotalarımız olmadı. AK Parti’nin Türkiye siyasetine girişiyle birlikte Cumhuriyet tarihi boyunca en çok kadın temsili TBMM’de AK Parti dönemlerinde yaşandı. Kadınlar bakanlıklarda, bürokraside, Ankara’da da MKYK başta olmak üzere partinin farklı kademelerinde çok önemli görevler üstlendiler. AK Parti hem yenilenmenin hem de tecrübenin bir arada harmanlandığı kadroları ile çok başarılı. Bu alanda da Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere onun kararlılığı ve dik duruşu sadece siyasette değil, hayatın her alanında kadınların önemli görevler üstlenmesini sağladı.