Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP, seçim öncesi gündeme getirdiği ‘af’la ilgili kanun teklifi taslağını tamamlandı. MHP lider Devlet Bahçeli’nin genel çerçevesini çizdiği teklif üzerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki partinin hukukçularından oluşan heyet, teklifin taslağını bitirdi. Toplam 8 maddeden oluşacak teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu. MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında TBMM’ye sunmayı planlıyor. Yıldız, amaçlarının bu tip kişilerin topluma kazandırmak olduğunu, taslak üzerinde çalışmaların devam edeceğini söyledi. Türkiye’de genel affın şartlarının bulunmadığına değinen Yıldız, şöyle devam etti: Hazırladığımız teklif taslağının içerisinde ceza indirimi de var, af da var, erteleme de var. Elbette tutuklu ve hükümlünün ailelerini düşünürken, suçtan zarar görenleri, mağdurları gözetmek zorundayız. Bu konuda toplumda bir mutabakat oluşmalı. Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan 52 affı inceledik. Bizim suçu meslek edinmiş insanları affetmek gibi bir amacımız yok. Yıldız, MHP’nin parlamentodaki çoğunluğunun teklifi çıkarmaya yeterli olmadığını, mutlaka parlamentoda diğer partilerden destek görmesi gerektiğini kaydetti.