Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda ve yerel yönetimlerde tasarruf önlemlerine azami derece dikkat edilmesi uyarısında bulundu. AK Parti’nin son yapılan MYK toplantısında, ekonomideki gelişmelerin de önemli bir gündem maddesi oluşturduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Lütfi Elvan’ın, Orta Vadeli Plan (OVP) ve 2019 bütçesine yönelik hazırlıkları, birlikte yürüteceklerini dile getiren Erdoğan, bu kapsamda ekonomiye yönelik yeni tedbirlerin de gündeme gelebileceğini kaydetti.



HOŞ’ KARŞILANMIYOR

Yerel seçimlere yönelik hazırlıkların değerlendirilmesi sırasında ise Erdoğan’ın tasarrufa yönelik önemli uyarıları olduğu belirtildi. Tasarrufun kamudan ve yerel yönetimlerden başlayacağını belirten Erdoğan, yerel seçimlere giderken başta yerel yöneticiler olmak üzere, herkesin halkın tepkisini çekecek ‘lüks ve şatafat’ görüntülerinden uzak durması gerektiğine dikkat çekti. Ekonomideki gelişmelerin yerel seçimleri de etkileyeceğine vurgu yapan Erdoğan’ın, AK Partili belediye başkanlarının tasarruf konusunda uyarılmasını istediği öğrenildi. Bazı MYK üyeleri de küçük bir ilçe belediye başkanının bile ilçesinde makam aracıyla ve eskort eşliğinde dolaşmasının vatandaş tarafından ‘hoş’ karşılanmadığını ve tepki gösterildiğini hatırlatması üzerine, Erdoğan bu ve benzer konularda hassas davranılması konusunda uyarıda bulundu.



ENVANTERE GÖRE RAPOR

Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde tüm kamu kurumlarına bakanlıklar, bağlı ilgili kuruluşlar, KİT’ler ve belediyelerden sahip oldukları ve kiraladıkları araç envanterleri istenmişti. Edinilen bilgilere göre, ortaya çıkacak envantere göre hazırlanacak rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve makam araçlarına sınırlama getirilecek. Kamuda ve yerel yönetimlerde alınacak tasarruf önlemlerinin makam araçlarının sınırlanması ile kalmayacağı, yurtdışı seyahatler, harcırahlar, temsil ve ağırlama giderleri konusunda da tasarrufa gidileceği belirtiliyor.