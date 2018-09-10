Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti, mahallî seçimler öncesinde vatandaşın beklenti ve şikayetlerine çözüm içeren iki ayrı paket hazırladı. Kanuni düzenlemelerin yer aldığı ilk pakette, imar uygulamalarının tek elden yürütülmesi ve büyükşehir belediyelerinin yetkisinde yer alan bazı görevlerin merkez ilçelere devredilmesi bulunuyor. Yerel yönetimlere yönelik etik kuralların belirlendiği ikinci paket ise, AK Partili belediye başkanlarının uymakla zorunlu olduğu ilkeleri içeriyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının raporunda, en çok imar uygulamalarından kaynaklanan rant ve yolsuzluk iddiaları, belediye başkanlarına ulaşamama, hizmetlerin kalitesizliği başta olmak üzere vatandaşın 9 ayrı başlıkta şikayet ve beklentileri tespit edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler konusunda kurmayları ile yaptığı değerlendirmede, vatandaşın bu şikayet ve beklentilerine göre bir hazırlık yapılmasını istedi. Erdoğan’ın talimatıyla bu kapsamda yasal bazı değişikliklerin yanı sıra, etik kuralların da belirleneceği iki paket yerel seçimler öncesinde açıklanacak. Erdoğan’ın, yasal değişikliklerin Meclis açılır açılmaz çıkarılmasını istediği, ancak bütçe görüşmeleri nedeniyle yetişmeyeceği gerekçesiyle seçim sonrasına kaldığı öğrenildi.

Erdoğan’ın talimatı ile iki ayrı paketten oluşan yerel yönetimler reform paketinin birinci bölümünde vatandaşın en fazla şikâyet ettiği imar uygulamaları ve rant konusunda önemli adımlar atılıyor. Değer artış payına çeki düzen gelecek, buna yönelik belli kurallar koyulacak ve herkes bu kurallara göre hareket edecek. İmar planlarında tadilat yapan bedelini ödeyecek. Herkes kafasına göre imar planı yapmayacak, planlarda bütünlük sağlanacak. Büyükşehirlerde, altyapı hizmetleri ve imarla ilgili çalışmalar tek elden yürütülecek. Büyükşehir belediyelerinin görev alanına giren otogar ve mezarlık hizmetleri, haşere ile mücadele gibi 18 ayrı hizmet ise merkez ilçe belediyelerine devredilecek. AK Parti kaynakları, 51 ilin bütünşehir olmasına ilişkin düzenlemenin de pakette yer aldığını dile getirdi.

ETİK KURALLAR

AK Parti yönetiminin hazırladığı reform paketinin ikinci ayağını ise yerel yöneticilerin uyması gereken bazı etik kurallar oluşturuyor. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak bu kurallar arasında, AK Partili belediyelere lüks araç yasağı da öngörülüyor. Belediye başkanlarına yönelik AK Parti’nin prensiplerine ve kimliğine uyulması, yeşil alanlara ilgili yeni kurallar, kılığı-kıyafeti, vatandaşla ilişkileri, tevazu sahibi olması, performansı ve istişare mekanizmasını işletmesine yönelik yeni kurallar belirlenecek. Başkanların, bu kurallara uyması istenecek. Uymayanlarla yollar ayrılacak.