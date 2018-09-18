Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

ANKARA

Türkiye’de dağınık bir yapıda olan ve devletin, belediyelerin ve STK’ların dezavantajlı kesimlere ayrı ayrı sağladığı sosyal yardımların koordinasyonu için yeni bir yol haritası belirlenecek.

AK Parti yönetimi, yerel seçimler öncesinde başta belediyelerin yaptığı sosyal yardımlar olmak üzere vatandaşlara verilen destekleri masaya yatırıyor. Öncelikle sosyal yardımlarla ilgili bir etki analizi çalışması yapılacak. Bunun için akademisyenler ve uzmanlardan da oluşan bir ekip kurulacak. Dağınık bir yapı ve işlevsel olmayan yardımlar tespit edilecek. Devletin bizzat yaptığı yardımların yanı sıra, belediyeler ve STK’lar aracılığı ile sağlanan desteklerin etki analizini ölçtükten sonra bu konuda yeni bir yol haritası belirleyecek. Bu kapsamda Türkiye’de dağınık bir yapıda olan sosyal yardımlar için önce koordinasyon sağlanacak. Ardından, olumlu sonuç alınmayan ve işlevsel olmayan yardımlara son verilecek. Yerel seçimlere giderken, belediyelerin sosyal yardımlar konusunda örnek olarak nitelendirilebilecek projeleri tespit edilecek ve diğer belediyelerin de bu projeleri uygulaması sağlanacak.



300 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Öte yandan, 2003 yılından bugüne kadar toplumun dezavantajlı kesimlerine, farklı kalemler altında yapılan sosyal yardımların tutarının bu yıl sonuna kadar 300 milyar lirayı aşacağı belirtildi. Bu rakamın sadece devlet eliyle yapılan yardımları kapsadığını belirten AK Parti kurmayları, belediyeler ve STK’ların verdiği desteklerle hesaplandığında, daha yüksek rakamların ortaya çıktığını dile getiriyor.