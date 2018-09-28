Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özbekistan dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım’ın konuşması özetle şöyle: Amerika eğer Türkiye’yi kazanmak istiyorsa, adım atması gereken 3 konu var. Bir tanesi, Amerika yönetimi hakkında Türk kamuoyunun yüzde 85’i olumsuz düşünüyor. Bu darbenin arkasında, FETÖ’ye bir şey yapılmadığını düşündükçe, bunlar yapmadığına göre arkasında bir şey var, bir parmakları var. Bu algı yaygın mı Türkiye’de? Yaygın. Bir kere bunu düzeltmeli.



TERÖRLE İLİŞKİ KESİLMELİ

İki; Amerika’nın behemehâl YPG, PYD, PKK unsurlarıyla DEAŞ da artık bittiğine göre ilişkiyi kesmesi lazım. Dostunu ve düşmanını artık açık bir şekilde ortaya koyması lazım. DEAŞ’la mücadele ederken biz dedik ki, “ya ne yapıyorsun, terör örgütüyle başka terör örgütü mücadelesi yapılır mı? Bundan vazgeç.” O zaman bize dediler ki, “bu bir mecburiyet, bu bir tercih değil, işimiz bitince bırakacağız.” Böyle bir şey var mı? Orada Fırat’ın doğusundan ta Sincar’a kadar adam akıllı işte tahkim oluyorlar, üsler kuruyorlar, oradaki terör gruplarını eğitiyorlar vesaire.

Üçüncü büyük problemimiz de, bu FETÖ işini, Halk Bankası işini, Hakan Atilla işini ve diğer sıradakileri… Bunlarla ilgili yeni bir sayfa açmak gerekiyor.



TEDBİR ALMAMIZ ŞART

En büyük hassasiyetlerimizden olan, Fırat’ın doğusundaki 700 kilometrelik hududumuz boyunca bir terör yapılanması var, buna karşı tedbir almamız gerekiyor. Amerika eğer bizim NATO ortağımızsa, unutmamalı ki o sınır NATO’nun sınırıdır. Sadece burada yapacağı iş birliği Türkiye’nin hayrına değil, aynı zamanda NATO’nun da güvenliği için gerekli.



KAPSAM FARKLI OLACAK

Afla hadisesinde Sayın Cumhurbaşkanımız kapıları bu sefer kapatmış gibi gözükmüyor. Biliyorsunuz geçmişte yapılan aflarda kapsam çok genişlemiş. Çok genişleyince kamu vicdanı rahatsız olmuş, beklenen fayda sağlanamamış. Burada belki bu detaylara çok daha dikkat etmekte yarar var. İşte organize suçlar, şunlar-bunlar, yani onların

sınırı nereden çizilecek, onlara bakmak gerekiyor.



EKONOMİK SIKINTI SIR DEĞİL

Ekonomide bir sıkıntı yaşadığımız sır değil, bir sıkıntı yaşıyoruz. Geçmişte de yaşadık, üstesinden geldik. Bu sefer de üstesinden gelecek potansiyelimiz var, kabiliyetimiz var. Küresel şartlar önceki krizlere göre biraz daha olumsuz. Ama biz küresel imkânlar yok diye elimizi-kolumuzu bağlayacak bir ülke değiliz. Çünkü bizim hem insan kaynağımız, küresel anlamda düşünen, üreten insan kaynağımız var, hem özel sektör gibi çok büyük bir tecrübemiz var.

Münakaşayı müzakereye çevireceğim

Yıldırım, “Meclis münakaşalarını müzakereye çevirmek için elimden geleni yapacağım arkadaşlarımla beraber; amacım bu. Ama münakaşaların daha öteye taşınmaması lazım” dedi.