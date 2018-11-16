Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Hem zamandan hem de kâğıttan tasarruf sağlanması planlanan e-Temayül ile 160 bin teşkilat üyesi oy kullanacak. Oy kullanacak olan üye manyetik kartını e-Okuyucu’nun üzerine dört saniye tutacak. Ekrana beş soruluk anket formu gelecek. Bu sorular “mevcut belediye başkanlarının halkla ilişkileri, teşkilatla ilişkileri, belediye çalışmaları, göreve devam edip etmemesi ve devam etmez ise yerine kim aday olacağını” kapsayacak.



İKİ ŞEHRE ÖZEL ÇALIŞMA

İstanbul ve Ankara için geniş kapsamlı değerlendirmeleri içeren rapor Erdoğan’a sunuldu. Ankara ve İstanbul raporlarında, iki kent için aday olması muhtemel 10 isim yer aldı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerine ilçelerin etki oranları da bu çalışmada yer aldı. Ankara’nın 25, İstanbul’un 39 ilçesinin oylarının kent genelini nasıl yansıdığı da rakamlarla ortay konuldu. İlçelerdeki mevcut belediye başkanlarının durumu, muhalefetin elinde olan belediyelerdeki memnuniyet oranı da teker teker değerlendirildi.