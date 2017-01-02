Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acil Servis Hemşireliği Sertifika Programı ile bu servislerde yaşanan aksaklıkların önüne geçilerek hastalara daha hızlı hizmet verilmesi amaçlanıyor. İlki Erzurum'da düzenlenen sertifika programının ikincisi, Samsun'da gerçekleştiriliyor. 6 haftalık eğitimde acilde görevli hemşirelerin mesleklerinde uzmanlaşarak vakalara daha etkin müdahale etmeleri sağlanacak. Katılımcılara, yapacakları acil müdahale, tıbbi yenilikler ile hasta ve yakınlarıyla etkin iletişim yolları konularında bilgi aktarılıyor. Kurs sonunda Batman, Bursa, Bitlis ve Kütahya gibi illerden gelen 20 kursiyere sertifika verilecek. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan “Acil servisteki işleyiş, bu kurslar sayesinde hızlandırılmış olacak" dedi. Kursiyerlerden hemşire Raize Uslu da "Hemşireler hem daha tecrübeli hem de pratik hâle gelecek" diye konuştu.