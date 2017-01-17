Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Uykusuz kalan kişilerde bağırsaklarda normalde bulunmaması gereken zararlı bakterilerin biriktiğini söyleyen Uyku Derneği (UYKUDER) Nöroloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Zerrin Pelin “Son yıllarda yapılan çalışmalar, kronik uyku bölünmesinin oluşturduğu yağ kitlesindeki artışın, bağırsaklardaki mikrobik yapıda değişikliklere yol açtığını göstermektedir. Bağırsak yapısında meydana gelen bu değişiklikler bağırsakların geçirgenliğini artıyor, vücutta özellikle yağ dokusunda iltihap reaksiyonu oluşturarak insülin direncine yol açıyor. Bunun da sonu şeker hastalığıdır” dedi. Prof. Dr. Pelin, uyku bozukluklarının yeme alışkanlıklarını da değiştirdiğini bunun da bağırsak düzenini olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.