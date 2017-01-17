Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 14 yıldır uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birçok alanda elde edilen başarılarla, sağlık göstergelerinde yüksek oranda iyileşme rakamlarına ulaşıldı. Türkiye, doğumda beklenen yaşam süresinden anne ölüm hızına kadar pek çok alandaki başarılı sonuçlarla birçok ülkeye örnek gösterildi.

Türkiye, 2025 için doğumda beklenen yaşam süresini 75 yıl olarak tahmin eden örgütün rakamlarına 2007’de ulaştı. 2015 itibarıyla doğumda beklenen hayat süresi ise 78 yıl oldu. Bin canlı doğumda öngörülen bebek ölüm hızı 2025 için 16 olarak belirtilirken, Türkiye’de bu sayı 2007’de 13,9 ve 2015”te 7,6 olarak gerçekleşti. Türkiye, bu alanda DSÖ’nün tahminlerinin iki katı üzerinde başarı elde etti. Türkiye, anne ölüm oranlarında ise üst gelir grubu ülkeler ile DSÖ Avrupa Bölgesi ortalamasının altına indi. Bu sonuçlar Türkiye’yi sağlıkta gelişmiş ülkeler klasmanına soktu. AA