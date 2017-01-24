Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kafaya alınan darbeler her yaş grubu için önemli olsa da yaşlılar için daha büyük tehdit oluşturuyor. Yaşlıların eşlik eden hastalıkları ve kullandıkları ilaçlar yüzünden basit çarpmalar sonucunda dahi beyin kanaması riski taşıdıklarını anlatan Central Hospital Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kenan Coşkun “Ciddi ya da önemsenmeyen küçük bir çarpma aylar sonra unutkanlık, dengesizlik hatta beyin kanaması gibi ciddi sonuçlarla karşımıza çıkabilir” dedi.

EV KAZALARI ÖNEMLİ BİR SEBEP

Yaşlılarda kafa travmalarının en önemli sebebinin evde ya da sokakta tekrarlayan düşmeler olduğunu anlatan Dr. Coşkun “Yaşanan çarpmalar kafatasının altında yer alan damarların çatlamasına, böylece kanamanın oluşmasına yol açabiliyor. Bu durum da beyin üzerinde baskıya sebep oluyor. Damarlarda tıkanıklık riski, bazı kan hastalıkları, hipertansiyon, şeker veya karaciğer hastalığı ve kan sulandırıcı ilaçların alımı da kanama ihtimalini yükseltiyor” dedi.

KANAMA GEÇ DÖNEMDE BİLE ORTAYA ÇIKABİLİR

Hafif düzeydeki kafa travmalarının yaşlı geç dönemde ortaya çıkan beyin kanamasına da sebep olabileceğini belirten Dr. Coşkun “Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda kafa travmalarından sonra daha tedbirli olmak gerekirken takiplerin de hastane ortamında sürdürülmesi öneriliyor. Ayrıca ciddi ya da önemsenmeyen küçük bir çarpmanın aylar sonrasında unutkanlık, dengesizlik gibi belirtilerin ortaya çıkabileceği de unutulmamalıdır” diye anlattı.

BEYNİN SOL YARISINDAKİ HASARLAR DAHA TEHLİKELİ

Dr. Kenan Coşkun, yaşlıları ve yakınlarını kafa çarpması sonrasında yaşanan şu belirtilere karşı ikaz ediyor: Travmalar sonucu, konuşmada bozulma, kol ve bacaklarda güçsüzlük, denge ve yürümede güçlük, baş ağrısı, sersemlik veya uyuklama, bilinç kaybı, bulantı, kusma, bulanık veya çift görme, uyuşukluk, nöbet geçirme gibi bulgular görülebilir. Beynin sol yarısı, konuşma ve anlama merkezinin ve sağ kol ile sağ bacağın kontrolünü sağlar. Beynin sağ yarısı ise yalnızca sol kol ve sol bacağın kontrol görevini üstlenir. Bu sebeple beynin sol yarısında yaşanan hasarlarda daha ciddi sakatlıklar oluşabilir. Sağ kısımda gelişen hasarlar ise genellikle konuşma ve anlama kabiliyetini etkilenmezken sol kol ve bacakta felç yaşanabilir.