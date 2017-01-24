Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bu testlerin ücreti, devlet tarafından karşılanacak. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, A’dan Z’ye bütün hastalıkların teşhisi ya da tedavi protokolünün şekillenebilmesi için gerekli görülen birçok testin devlet güvencesi altında ücretsiz olarak yapıldığını vurguladı.

Yaklaşık binde 10 oranında görülen nadir hastalıkların teşhisinde kullanılan testlerin yapıldığına dikkati çeken Gümüş, bunlardan bazılarının da yeni teknolojiler olduğu için henüz hastanelerde kullanılmadığını belirtti. Gümüş “Hekim tarafından istenmesi hâlinde Türkiye’de yapılmayan testleri yurt dışında da yaptırabiliyoruz. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce onay alındıktan sonra yapılan testin parası ödeniyor. Yurt dışında 8-10 bin dolara yaptırılan testler var” dedi.

Bunun dışında nadir görülen kimi hastalıklarda, başta kanser vakalarının genetik incelemesinde kullanılan bazı testlerin bulunduğunu da aktaran Gümüş, bu tür testlerin rutinde çok kullanılmadığının altını çizdi. Gümüş, hastanelerde bunların yapılmamasından dolayı sıkıntılar yaşanabildiğinin tespit edildiğine değinerek “Çok az sayıda da olsa vatandaşın mağdur olmaması için bu tür testlere hasta ve hasta yakınlarının kendi ceplerinden herhangi bir ücret ödememesi için gerekli düzenlemeleri yaptık” diye konuştu.