Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yılda yaklaşık 4 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan aort anevrizması genellikle hastalarda belirgin bir şikayete neden olmazken, yırtıldığında çoğunlukla geç kalınmış olunuyor. Uzmanlar teşhisi kolay olan hastalığa karşı özellikle 50 yaş üstü erkeklerin damar çapının belirlendiği taramaları öneriyor. Medicana International Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Neyyir Tuncay Eren, hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi:



“Çocukluk çağlarında bile atardamarlarda yağ ve kalsiyumun birikmeye başlıyor. Yıllar içinde damar duvarındaki bu birikme damar elastikiyetini azaltır. Bununla ortaya çıkabilen aort anevrizması bugün özellikle endüstriyel toplumlarda ciddi bir sağlık sorunu oluşturmakta. İstatistiklere göre 45-55 yaş arasındaki her 100 erkekten yaklaşık 2’si, 70 yaş üstü erkeklerin ise 10’unda aort anevrizması mevcut. Kadınlarda çok daha az rastlanıyor. Eğer aort çapı 4 cm ve üzerinde ise kişilerin mutlaka diğer riskler yönünden incelenmesi ve takibe alınması gerek. Anevrizmaların en korkulan tarafı yırtılmaları. Bu kişilerin büyük bir kısmı ne yazık ki hastanelere ulaşsalar bile hayatlarını kaybetmekte. Türkiye'de her yıl yaklaşık 4 binden fazla kişinin bu nedenle öldüğü düşünülüyor.”



Eren, genellikle tesadüfen tespit edilen anevrizma için müdahalelerin önemli bir kısmının artık hasta uyanıkken küçük kesilerle suni damar yerleştirme yoluyla yapılabildiğine dikkat çekti. Hastalığın risk faktörlerinin ise sigara kullanımı, ailede aort anevrizmasının varlığı, yüksek tansiyon, erkek cinsiyet, yüksek kolesterol-trigliserid düzeyi, damar sertliği, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı ve bazı genetik koşullar olarak sıralandığını ifade eden Prof. Dr. Eren, “genellikle uzun boylu, uzun parmaklı, esnek eklemli, bazen kalın camlı gözlükler kullanmayı gerektiren görme problemleri olan kişiler” olarak tanımladığı bir bağ dokusu hastalığı olan “Marfan Sendromu”na sahip insanlarda rahatsızlığın çok daha erken yaşta görüldüğüne de vurgu yaptı.