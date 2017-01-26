Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Her sağlıklı insanın öfke duygusuna sahip olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi AMATEM’den Uzman Klinik Psikolog Saadet Merih Çengel “Öfke, adrenalin salınımına yol açar, stres hormonu kortizol düzeyini azaltır. Bu yüzden doğal bir ödüllendiricidir; zamanla bağımlılığa dönüşebilir” dedi. Öfkenin biyolojik ve sosyal çevreden öğrenilebilen bir duygu olduğunu hatırlatan Çengel “Bazı kişiler karakter olarak öfkelidir. Bunun sebebi genetiklerinden gelen bir özellikle beyindeki dürtü merkezlerinin diğerlerine göre daha aktif olmasıdır. Bazı kişiler ise aile içindeki büyüklerin davranışlarını taklit ettikleri için öfkeli bir yapıya sahiptir. Mesela, anne babası olaylara karşı aşırı öfkeli tepkiler veren çocuklar öfkeye daha yatkındırlar” diye aktardı.

İÇİNİZDEN 10’A KADAR SAYIN

Uzman Psikolog Çengel, öfke kontrolü için yapılabilcekleri sıraladı:

¥ Çok sinirlendiğinizde tepki vermeden biraz bekleyin. İçinizden 10’a kadar sayın.

¥ Düzenli sporla zihnin ve bedenin öfkeye verdiği tepkiler düzene girer.

¥ Nefes egzersizleri yapın.

¥ Beyninizdeki kötü düşünceleri atın ve güzel, ümit verici şeyler düşünmeye çalışın.