Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Stres, beslenme şartları, hava alıp almaması, hamilelik, ortam değişimi, seyrek yıkama... Hem kadın hem erkek için çok önemli olan saçların dökülmesini önlemenin yollarını, saç gurmesi Serkan Aydın anlattı.

Özellikle hamilelik durumunda saçınızı kısa kestirmenizi tavsiye eden Aydın’a göre kimyasal ürünlerden uzak durmak, bitkisel yağlar kullanmak bu dönemde özellikle önemli. Badem yağı, susam yağı, zeytinyağı, ceviz yağı gibi ürünler tavsiye ediliyor. Bu tip yağlarla haftada bir veya 15 günde bir banyo öncesi masaj yapmak, 15-20 dakika bekledikten sonra durulamak yeterli olacak. Elbette beslenme de çok önemli. Folik asit, yeni saç hücrelerinin oluşumunda etkili. Serkan Aydın, mercimek, ıspanak, kara ve kırmızı pancar, Brüksel lahanası, beyaz lahana, brokoli, kuşkonmaz, baklagiller ve narenciyeyi folik asit zengini ürünler olarak sıralıyor. Çok kolay olmasa da stresten uzak durmak gerek.

Dökülecek diye saçları taramaktan asla vazgeçmeyin. Yumuşak bir fırçayla tarama, dipleri canlandıracaktır.