Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Johns Hopkins Medicine bilim adamları rahim ağzı kanserine teşhis koymak için yeni bir idrar testi geliştirdiler. Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Johns Hopkins Kimmel Kanser Merkezinden Medikal Onkolog Dr. Rafael Guerrero-Preston’ın başkanlığında yürütülen çalışma, rahim ağzı kanserinin teşhisini çok daha ucuz ve kolay hâle getiriyor. Test kullanıma girdiğinde pek çok hastada biyopsiye gerek kalmayacağını söyleyen Preston “Amacımız şu an piyasada olan tarama testlerinden daha ucuz ve daha etkili bir test geliştirmekti. İdrar testimizin doğruluk oranı da %90-95 civarında. Yeni geliştirilen idrar testinin sadece DNA’da gerçekleşen kanser öncesi hücre değişikliklerini analiz etmekle kalmayıp, rahim ağzı kanserine yol açan ve cinsel yolla bulaşan HPV virüsünün DNA’sını da inceleyerek kanser oluşumunu tespit ediyor” dedi.