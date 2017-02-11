Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın yeni döneminde, sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumu teşvik için çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Sezaryen doğum oranları yüksek olan hastaneler için ‘ceza’ kelimesini kullanmak istemediğini dile getiren Akdağ “Konumuz özel hastane, üniversite hastanesi ya da Sağlık Bakanlığı hastanesi de değil. Hastanelerin hepsi bizim hastanelerimiz, hepsi vatandaşlarımıza hizmet eden hastaneler. Sezaryenle ilgili ülke programımızda gereksiz sezaryenleri önleme ile ilgili bir amacımız var. Annelerimizin sağlığını korumak, yavrularımızın, bebeklerimizin sağlığını korumak istiyoruz” dedi. Sezaryen oranı yüzde 80’in üzerinde hastaneler olduğunu belirten Akdağ “Gereksiz bir sezaryen yapılmışsa, bu bizim mevzuatımıza, annenin, bebeğin hakkına tecavüz eden bir durum olduğu için biz o hastaneye mevzuatımızdaki para cezalarını uygulayacağız. Şu anda sezaryen başına 2 bin liraya yakın bir ceza var. Gerekirse ‘bu hastane kendi fonksiyonunu normal icra etmiyor’ diye farklı cezalar şeklinde de uygulayabiliriz” diye konuştu. Sezaryenin ihtiyaç olduğunda hayat kurtarıcı olduğuna işaret eden Recep Akdağ “Yüksek sezaryen oranları varsa, gereksiz sezaryen oranı da yüksekse, o zaman biz oradaki ekibi eğitime alacağız. Aksi takdirde mesleklerini yapmalarına müsaade etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.