Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan testlerin sonuçlarını açıklayan bakanlık, çip organ teknolojisinin organlar üzerinde yapılan deneyleri kolaylaştırarak çığır açıcı buluşlara zemin hazırlayacağını ifade etti.

Emaluate Inc tarafından 2012 yılında geliştirilmeye başlanan ’çip organ’ teknolojisi Amerika Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan Gıda ve İlaç Bürosu tarafından denetlendi. Geliştirilen çipler sayesinde insan üzerinde denenmesi imkansız deneyler yapılabilecek.

Milyonlarca dolar harcanarak geliştirilen çip organlar tıpkı yetişkin bir insanın karaciğeri gibi çalışıyor. Isıyı iletebilen küçük bir kasa içerisindeki kanallardan geçen canlı kan hücreleri kendini yenilerken oksijen dolaşımını sağlıyor. Kanser tedavileri ve çığır açacak buluşların güvenli ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlayacak çipler ileriki yıllarda karaciğer dışında farklı organları da taklit edebilecek.

Günümüzde hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin güvenilirliği tartışılırken yapay organ teknolojisi, ilaç deneylerinde kesin sonuçların önünü açacak.