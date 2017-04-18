Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Vücudun elektrik sistemini uyararak ya da düzenleyerek ağrıların hafifletilmesinde yardımcı olan nöral terapi, kronikleşen ağrılara şifa oluyor. Sağlık Bakanlığı’nın “tamamlayıcı tıp uygulamaları” içinde kabul ettiği ve vücut bölgelerine anestezik enjeksiyonlarla gerçekleştirilen nöral terapi başta migren, bel boyun ve sırt ağrısı olmak üzere ağrı tedavileri, hormonal tedaviler ve vücuttaki ameliyat izlerinin giderilmesi gibi çok geniş bir yelpazede kullanılıyor.



Tüm vücudumuzu kaplayan bilgi iletim sistemi olan otonom sinir sistemi kablo gibi sinirlerle değil, biyolojik bir elektrik sistemi ile bağlıdır. Hayat boyu geçirdiğimiz mikrobik hastalıklar, kazalar, ameliyatlar, psikolojik travmaların bu biyolojik elektrik akımının bazı noktalarında hasarlar oluşturabileceğine dikkat çeken İstinye Üniversite Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özgür Taşpınar, bazı hastalıkların bu hasarlara bağlı olarak ortaya çıktığını söyledi. Farklı tedavi teknikleri uygulamalarına rağmen geçmeyen ağrılara yönelik nöral terapi adı verilen tamamlayıcı bir tedavinin uygulandığını anlatan Dr. Taşpınar, “Nöral terapi hemen hemen her hastalıkta kullanılabilen bir tedavi metodudur. Kalp hızı, sindirim, solunum, tükürük salgılanması, terleme gibi istem dışı gerçekleşen vücut fonksiyonlarını harekete geçiren otonom sinir sistemine etki ederek vücudun iç dengesine kavuşmasını sağlayan bölgesel bir enjeksiyon metodudur” dedi. Nöralterapinin aynı zamanda vücudun tamir sistemlerini de harekete geçirerek bedenin kendi kendisini tedavi etmesine de izin verdiğini belirten Dr. Taşpınar “Cilde, organlara, vücuttaki tüm yara ve ameliyat izlerine uygulama yapılmaktadır. Uygulamalarda genellikle ince, küçük insülin iğne uçları kullanılmaktadır. Amaç iğne yapmak değil, nöral sistemde bio-elektriksel bir etki oluşturmaktır. Uygulama sırasında yapılan enjeksiyonlar direk sinirler içine değil, sinirlerin en yoğun bulunduğu cilt altı bölgelerine yapılır” dedi.