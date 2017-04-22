Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da aynı aileden üç kişinin domates konservesi yedikten sonra hayatını kaybetti iddiaları üzerine uzmanlar ev yapımı sebze konservelerinin sağlık açısından tehlikeli olabileceğine dikkati çekti.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Meyve Sebze İşleme ve Teknolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikret Pazır, patlıcan, taze fasulye ve domates gibi sebzelerin ev yapımı konservelerinin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Pazır, şunları kaydetti:

"Evde konserve yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Onun yerine sebzelerin kurutulmasını ya da dondurulmasını öneriyoruz. Meyve konservesi dışında konserveler sağlık açısından ciddi risk. Adana'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetti ev yapımı konservelerdeki tehdidi daha net ortaya koydu. Ekonomik olduğunu da düşünmüyorum. Ayrıca çok kaynatıldığı için besin değerleri de kayboluyor."

İlkbahar ve yaz döneminde yine birçok evde konserveler yapılacağına işaret eden Pazır, "Çok riskli, yüksek derece ısıya dayanıklı, gıda zehirlenmelerine neden olan clostridium botulinum, evlerde yapılan konservelerde görülebiliyor ve sağlık açısından kötü sonuçlara yol açabiliyor. Bu tehlikeli mikroorganizma evlerde yapılan kaynamalarda tamamen yok edilemiyor." bilgisini aktardı.

"Nadir görülüyor ama ciddi"



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Gıda Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Öznur Cumhur da konserve gıdaların uygun olmayan koşullarda yapılması durumunda ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceğine işaret etti.

Clostridium botulinum bakterisinin en çok konservelerde görüldüğünü belirten Cumhur, şunları kaydetti:

"Uygun olmayan koşullarda hazırlandığında genel olarak bu bakterinin sporları konservede kalabilir. Bu bakteriden zehirlenmeler çok nadir görülüyor ama çıktığında ölüm oranı yüksek oluyor ve semptomlar yaklaşık 12-36 saat sonra görülmeye başlıyor. Bulantı, kusma, karın ağrısı, çift görme, görme bozukluğu, kaslarda güçsüzlük ile ortaya çıkabiliyor. Fakat bu durum, haftalar sonra da oluşabiliyor. Adana'daki ailede baba ve oğulda daha önce ortaya çıkıp annede daha sonra görülmesi gibi."

"Marketten aldıklarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor"



Ev yapımı konservelerin sağlık açısından risk taşıdığına dikkati çeken Cumhur, şu uyarılarda bulundu:

"Daha tehlikesiz olan dondurma ve kurutma yöntemlerini öneriyoruz. Marketten aldığımız konservelere de dikkat etmek gerekiyor. Kapakları şişmiş, kenarı kırık olan konserve gıdaların alınmaması, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izin verdiği ürünlerin tüketilmesi gerekiyor. Tüketiciler, bozulduğunu, tadından, kokusundan veya dokusundan anlayabileceğini düşünüyor ama her zaman bozuk tadı almak mümkün olmuyor. Bu yüzden tedbirlerimizi almak gerekiyor."