Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Epilepsinin beynin bir bölgesindeki ani elektrik deşarjı olduğunu söyleyen Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ayvaz, bebeklerdeki belirtilerin büyüklerdeki gibi belirgin ve şiddetli olmayabileceğini bu yüzden ailelerin çocukların hareketlerini dikkatle izlemeleri gerektiğini söyledi. Epilepsinin genellikle 15 yaşından önce başladığına işaret eden Doç. Dr. Ayvaz, hastalığın en önemli belirtilerinin ani bilinç kaybı, kol ve bacaklarda kasılma, kasılı kalma, ağızdan köpük gelmesi, altına kaçırma, dişlerde kenetlenme ve morarma olduğunu belirterek “Bebeklerde nöbetler büyük çocuklardaki gibi belirgin olmayabilir. Sebepsiz ve sık ani sıçramalar, ağzın tek taraflı çekilmesi, ağız şapırdatma, sık göz kırpma, sabit bakmalar nöbet olabilir. Çocuğunuz yapmakta olduğu bir aktiviteyi kesintiye uğratıyor ve durgunlaşıyorsa, buna farkında olmadan yaptığı küçük el, kol, mimikler eşlik ediyorsa nöbet açısından incelenmelidir” diye tarif etti.