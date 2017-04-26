Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği kapsamında, bundan böyle ilaç kutularında ilaçların isimleri, görme engelliler için aynı zamanda Braille formatında kabartma yazı ile yazılacak. “Beşerî Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği”nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle tüm ilaçların dış ambalajlarında, ilaçların isminin görme engelliler için aynı zamanda Braille formatında kabartma yazı ile yazılması zorunluluğu getirildi. Görme engelliler için kullanma talimatı, duyarak algılanabilecek bir formatta sunulabilecek. İlacın terkibindeki tüm maddeler için, hayvansal kaynak kullanıldığı durumlarda, ilacın kullanma talimatında bu kaynak açıkça belirtilecek. Yeni düzenlemeyle ilacın iç ve dış ambalajında ölçü kabı hacminin ölçekten farklı olması durumunda ölçek hacmi ve ölçü kabı hacmi ayrı ayrı belirtilerek kullanıcı hataları önlenecek.