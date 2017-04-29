Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Güneş ışığının yoğun olduğu zamanlarda enerji veren horo olan serotoninin salgılanmasını artırdığını, uyku veren melatonin salgısını ise azalttığını söyleyen Medicana Konya Hastanesi Uzman Psikolog F. Işıl Yenikaynak, kışın kasvetinden kurtulabilmek için bol bol güneşe çıkmak gerektiğini belirterek “Serotonin ve melatonin beraber çalışarak psikolojiyi, bağışıklık sistemini, sindirimi, uykuyu ve vücudun günlük işlevselliğini düzenler. Serotonin hormonu, mide ve bağırsağa bağlı kas sisteminin hareketini sağlamaya ağrı hissini düzenlemeye ve kişinin rahat bir uyku uyumasına yardım eder. Serotonin hormonunun düşük olması duygu durumun, uyku düzeninin ve enerji düzeyinin olumsuz etkilenmesine sebep olur” dedi.