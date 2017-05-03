Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil cihazlarında kullanılan yan sanayi bataryaların büyük tehlike arz ettiğini duyurdu. Kurum, resmi internet sitesinde, 'Mobil cihazların bataryalarının patladığı ile ilgili haberler basında yer alıyor, güvenli kullanım için ne yapılmalı?' sorusunu cevaplandırdı. Mobil cihazların bataryalarından kaynaklanan problemlerin çoğunlukla orijinal veya üreticinin tavsiye ettiği uyumlu bataryaların kullanılmamasından kaynaklandığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Bataryaların içerdiği kimyasalların kontrolsüz şekilde açığa çıkması durumunda yaralanma veya zehirlenme riski bulunmaktadır. Yan sanayi olarak tabir edilen ve ucuz olduğu için tercih edilen bataryaların kullanımı durumunda oluşabilecek maddi hasar cihazın garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olurken insan sağlığına verebileceği zararlar da göz önüne alınmalıdır. Mobil cihazlarda mutlaka orijinal batarya veya üreticinin tavsiye ettiği ürünler ve yine orijinal şarj adaptörü kullanılmalıdır" denildi.

Orijinal olsa dahi, zamanla şarj kapasitesi azalan ve çabuk biten, şişme eğilimi gösteren bataryaların da kullanılmaması gerektiği belirtildi. Kullanımı sona eren mobil cihazların ve bataryalarının geri dönüşüm ve atık kumbaralarına bırakılması tavsiye edildi. Söz konusu ürünlerin uygun şartlarda geri dönüşümü ve hammadde olarak geri kazanımı mümkün olabileceği vurgulandı.



Laptopları dizde tutmayın



Laptopların diz üzerinde tutulmaması gerektiği ifade eden uzmanlar, "Bataryası ısınan laptop gibi cihazları uzun süre dizinizde tutmayın. Muhtemel batarya problemlerinde insan sağlığına zarar gelmemesi için bu tür cihazların uzun süre diz üstünde tutulmaması önem taşımaktadır. Laptopların elektromanyetik ışıması daha çok alt kısmında oluyor. Dolayısıyla genital bölge daha fazla ışınlanabilir" uyarısında bulundu.