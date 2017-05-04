Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Güneşin vücutta D vitamini üretimi için çok cazip bir seçenek gibi görünse de, ışınların deriyi bozarak yaşlandırdığını ve deri kanserlerine de sebep olacağını hatırlatan Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Güneş Gür Aksoy “Daha çok güneş daha fazla D vitamini anlamına gelmez. Deriden bir miktar D vitamini yapıldıktan sonra yapım durur, yıkım başlar. Dolayısıyla fazla güneş ışığı aldığınızda D vitamini üretmediğiniz gibi kanserojen olan güneş ışınlarına maruz kalmış olursunuz” dedi. Bronzlaşmanın derinin güneş ışınlarından hasarlandığının belirtisi olduğunu da anlatan Doç. Dr. Aksoy “Deri koyulaştıkça da D vitamini yapımı gittikçe azalır. Dolayısıyla açık tenlilerde, yüz, kollar, bacaklar saat 10.00-15.00 arasında sadece 5 dakika güneş görse yeterlidir. Koyu tenliler için bu süre 15 dakikadır” dedi. Yaş ilerledikçe deriden D vitamini yapımının ciddi oranda azalmaya başladığını anlatan Doç. Dr. Aksoy “Özellikle 50 yaşından sonra bu oran hızla düşer” dedi.