Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Nadir görülen ancak tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilen bir tür romatizma olan vaskülitin belirtilerinin başka hastalıklarla karıştırıldığını söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Karadağ “50 yaşın üzerinde başlayan ve ağrı kesicilerle geçmeyen baş ağrısı, çenede ağrı, çenenin çabuk yorulması, görmenin bozulması ve saçlı deride hassasiyet meydana gelmesi damar romatizması diyebileceğimiz vaskülit belirtisi olabilir. Bu belirtilerin bir romatizma uzmanı tarafından değerlendirilip takip edilmesi gerekir” dedi.



Vaskülitin hangi damarı etkilediyse o damarın beslediği organlarda hasara sebep olduğunu belirten Prof. Dr. Karadağ, böbrekleri besleyen damarların iltihaplanmasının böbrek yetmezliği, akciğeri besleyen damar iltihaplanmasının akciğer kanamalarına yol açtığını söyleyerek “Çoğunlukla kafa bölgesindeki damarlarda ortaya çıkan bu hastalığın tedavisi iştahsızlık, gecikirse kilo kaybı, ateş de görülüyor. Ülkemizde en sık görülen vaskülit türü Behçet Hastalığıdır” diye konuştu.