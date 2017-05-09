Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Boztoprak, 'Dünya Sağlık İçin Hareket Et' günü dolayısıyla yaptığı açıklamada fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Gelişen teknolojinin hareketsiz bir yaşam tarzına alıştırdığını belirten Boztoprak, harcanan enerji miktarının azalmasının insanlarda şişmanlık, kalp-damar hastalıkları, eklem rahatsızlıkları, diyabet gibi kronik sağlık sorunlarına yol açtığını ifade etti. Diyetisyen Merve Boztoprak, "Sağlık, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasıdır. Sağlıklı bir yaşam ancak sağlıklı bir beslenme düzeni ve fiziksel hareketlilik ile mümkündür. Gelişen teknoloji ve değişen sosyal yapı, hareketsiz bir yaşam tarzını beraberinde getirmiş, bireyler günün büyük bir bölümünü televizyon veya bilgisayar başında geçirmeye başlamıştır. Yakın mesafelerde dahi yürüyüşün tercih edilmemesi, merdiven yerine asansörün kullanılması, son dönemlerde alışverişin internet aracılığıyla yapılması harcanan enerji miktarımızı azaltmış, başta şişmanlık olmak üzere, kalp-damar hastalıkları, eklem rahatsızlıkları, diyabet ve birçok sağlık sorununa neden olmuştur" dedi.

Sağlık için egzersizlerin günlük yaşamın parçası haline getirilmesi gerektiğini belirten Boztoprak, her gün en az 30 dakika yürünmesi gerektiğini ifade etti. Boztoprak, "Ebeveynler bu konuda çocuklarına iyi örnek olmalılar. Günlük 30-45 dakika orta şiddette bir fiziksel aktivite sağlığın korunması ve hastalık risklerini azaltmak için büyük etkiye sahiptir" ifadelerini kullandı.Diyetisyen Boztoprak, günde 10 bin adım atmanın önemine de değinerek, "Düzenli yürüyüş, kan dolaşımını hızlandırarak, kalp-damar hastalıkları riskini azaltır. Metabolizmanın aktif olmasını sağlar. Sağlıklı beslenme ile birlikte kilo kontrolünde etkilidir. Kemikleri güçlendirir. İnsülin duyarlılığını arttırarak, insülin direncini kırar. Stres düzeyini düşürür. Depresyona karşı korur. Cinsel performansı artırır. Sindirimi kolaylaştırır. Yaşlanmayı geciktirerek genç, canlı bir görünüm sağlar. Zihinsel faaliyetleri canlı tutar" diye konuştu