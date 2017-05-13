Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda güvenliği bilincini artırmak ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek üzere bu sene ilki düzenlenen Gıda Güvenliği Derneği Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada, 4 kategoride 19 ödül verildi. Televizyon, yazılı basın, internet ve haber ajansı kategorisinde, 9 kişilik jüri heyeti tarafından titizlikle değerlendirilen 11 bin haberden, 19 haber ödüle layık görüldü. Ajans kategorisinde İhlas Haber Ajansı ödüle layık görülürken, televizyon haberleri dalında Kanal 24’ten “Sağlık Merkezi” programının yapımcısı ve sunucusu Meral Karadağ ödül aldı.